"اقتصادية رأس الخيمة": حملات للتأكد من جدية "التخفيضات"

رأس الخيمة (الاتحاد)

تستقطب العروض والتنزيلات التي تقدمها المحال التجارية ومراكز التسوق الأسر والأفراد لتوفير مستلزمات عيد الأضحى بتكلفة أقل وذلك في ظل التخفيض الواقع على أسعار السلع والمنتجات.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة حرصها على التحقق من صحة تلك العروض والتخفيضات عبر الحملات الرقابية التفتيشية المستمرة لحفظ حقوق المستهلكين ومنع تعرضهم إلى الغش والاستغلال التجاري.

ودعت إلى أهمية أن يتحقق المستهلك من صحة تلك المشتريات التي وقع عليها التخفيض لكيلا يقع تحت بند الغش التجاري، حيث قد يتجه بعض من المستهلكين بمجرد رؤية لافتة التخفيضات نحو شراء المستلزمات دون التحقق من نسب التخفيض الواقعة على تلك السلعة قبل وبعد التخفيض، وقد يحرص على شراء الكميات الكبيرة من السلع وهو على غير دراية بذلك.

وأكدت حصة راشد -مواطنة- ضرورة تحقق المستهلك من سعر السلعة قبل التخفيض وبعدها بالإضافة إلى سعر السلعة على الرف ومقارنتها عند الكاشير للتحقق من تطبيق المحال التجارية للخصم والتخفيض الممنوح، حيث قد تسعى بعض من المنشآت إلى استغلال حاجة الأهالي والأفراد من توفير مستلزمات العيد المتعددة وذلك بشكل مستعجل وذلك بعدم تطبيق التخفيض الممنوح على بعض السلع.

ولفت عبيد الشحي -مواطن- إلى أن الأسر التي تتكون من 5 أفراد أو أكثر قد تسعى إلى التوجه مباشرة للمحال المقدمة للعروض والتخفيضات على المنتجات والسلع، وبالتالي توفير المستلزمات دون التحقق المسبق للسعر الأصلي، ونظراً إلى كثرة السلع المختارة في سلة المشتريات قد لا يتجه المستهلك إلى التحقق من صحة الأسعار ليتفاجأ بعدها بارتفاع القيمة الشرائية عند الدفع.

من جهته، قال خالد الكلالي مدير قسم الرقابة التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية، إن الدائرة قد أنهت استعداداتها المتعلقة بقرب حلول عيد الأضحى وذلك بتكثيف الجانب الرقابي الموجه إلى مختلف منافذ البيع بالتحديد المستهلكة بكثرة من قبل المستهلكين، ذاكراً أن الدائرة أنهت مؤخراً تنفيذ 3 حملات ميدانية على المنشآت للتحقق من الالتزام بالقوانين والاشتراطات ومنها العروض الترويجية المتنوعة.