2000 أسرة تستفيد من كسوة عيد "خيرية الشارقة" بقيمة مليوني درهم

الشارقة (الاتحاد)

وزعت جمعية الشارقة الخيرية، بطاقات «كسوة عيد الأضحى» على 2000 أسرة متعففة من المسجلين بالجمعية، بتكلفة تقديرية بلغت مليوني درهم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي إنه تم توزيع مساعدات كسوة العيد، بهدف نشر فرحة العيد على الجميع، وتمكين الفئات البسيطة وأبنائهم من ارتداء الملابس الجديدة أثناء العيد، ما يشعرهم ببهجته، وهذا الذي نتطلع إليه في جميع مبادرات ومشاريع الجمعية الخيرية، وأن ننقل السعادة إلى المعوزين. ولفت إلى أن عملية التوزيع تمت من خلال تسليم المستفيدين بطاقات بالقيمة المالية التي قدرتها الجمعية، ليتسنى لهم التسوق وشراء احتياجاتهم للعيد، واختيار ما يناسبهم، ويعتبر هذا أسلوباً حضارياً في تقديم المساعدة لمستحقها، بما يحترم إنسانيته، ويوفر له المساحة والحرية الكاملة في اختيار ما يناسبه دون تقييده بأزياء بعينها. وأضاف أن هذا المشروع من شأنه أن يجسد قيم وتعاليم الإسلام السمحة التي تحض على مبادئ التكافل والتراحم بين مختلف فئات المجتمع وطبقاته ليكونوا نسيجاً واحداً، كما أنه يعبر عن السخاء والعطاء الذي تتصف به الإمارات بمواطنيها ومقيميها، حيث يأتي نجاح هذه المبادرات من خلال دعم المحسنين من أهل الإمارات والمقيمين على أرضها وتبرعاتهم التي تشكل لنا حافزاً في تنويع المبادرات، وتعميم المساعدات على الشريحة العظمى من المحتاجين، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى المتبرعين والمحسنين الداعمين لمشاريع وأعمال الجمعية والعنصر الأهم في أسباب نجاحها وبلوغها مكانة متقدمة في مصاف المؤسسات الخيرية بالدولة.