72 إنذاراً وتنبيهاًً لمنشآت غذائية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس الأول، حملة تفتيشية على منشآت تحضير وبيع الحلويات والمطابخ الشعبية ومحال بيع الخضراوات والفواكه، في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن استعداداتها الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.

وتركز الحملة التي تستمر طوال أيام العيد على التأكد من صحة الممارسات الصحية للعمال داخل المنشآت الغذائية، والوقوف على سلامة وصلاحيه المنتجات الغذائية فيها، والتحقق من فاعلية طرق ووسائل الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة فيها خلال عمليات التحضير والتقديم، والتأكد من استيفاء العاملين فيها لمتطلبات برنامج التدريب على أساسيات السلامة الغذائية، ومدى التزامهم بإجراءات الصيانة للمعدات والأدوات المستخدمة في المنشأة.

وأسفرت الحملة في يومها الأول عن اتخاذ الهيئة 72 إجراءً إدارياً تمثلت في توجيه 63 إنذاراً و9 تنبيهات للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وتم توجيه أصحابها لإجراء بعض أعمال الصيانة وإزالة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه الإجراءات لضمان سلامة الغذاء المتداول فيها، وتعزيز وعي متداولي الغذاء بأفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية.