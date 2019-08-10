بلدية أبوظبي: توقعات بتجهيز أكثر من 700 أضحية عبر "ذبيحتي"

محمد الأمين (الاتحاد)

توقعت بلدية أبوظبي تجهيز أكثر من 700 أضحية بواسطة تطبيق «ذبيحتي» الإلكتروني، مشيرة إلى أن طلبات تجهيز أضاحي الأبقار والجمال لم تتم إضافتها لهذا العام، ولكنها من ضمن الخطة المستقبلية للتطبيق. وأكدت البلدية أن الأضاحي التي تم تجهيزها بواسطة التطبيق العام الماضي، تجاوزت 250 أضحية.

وجددت البلدية تحذيراتها من الذبح خارج المسالخ، لما له من أضرار كثيرة، منها انتقال الأمراض من القصاب الجائل إلى اللحوم، وتلوث لحوم الأضاحي بأدوات القصابين غير النظيفة وتلوث البيئة المحيطة بمخلفات الذبائح والدم، والتي تشكل بيئة لنمو الجراثيم التي تنتقل إلى السكان بالمنطقة عن طريق الحشرات والحيوانات الشاردة.

ونصحت بلدية أبوظبي الجمهور باستخدام الطرق الآمنة لنقل لحوم الأضاحي من المسلخ إلى المنزل أو المطبخ، ومنها وضع اللحوم في الصناديق الخاصة بالنقل، والتي تم توفيرها من قبل مشغلي المقاصب، مع إضافة الثلج المتوافر للحفاظ على برودة اللحوم وحمايتها من الفساد والتلوث بالعوامل الجوية.

وأوضحت بلدية أبوظبي، بأن الأضرار الصحية من جراء نقل لحوم الأضاحي في السيارات الخاصة تكمن في طول فترة النقل وتعرض اللحوم لحرارة الطقس مما يؤدي إلى فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأشارت بلدية أبوظبي إلى تشريعات تمنع وتخالف نقل اللحوم للشركات والمطابخ الشعبية، أو نقل كميات كبيرة من الأضاحي دون الالتزام بتوفير سيارة مبردة ومعتمدة.

سلامة وتخزين اللحوم

بلدية مدينة أبوظبي كانت قد أطلقت العام الماضي تطبيق «ذبيحتي» الإلكتروني الذي يمكن المستهلك في مدينة أبوظبي وضواحيها من شراء الذبيحة عبر التطبيق، وتسلمها خلال ثلاث ساعات على الأكثر. ويوفر التطبيق الذي أطلق بالتعاون مع شركة الواحة للمواشي فرصة الحصول على صورة للماشية قبل عملية ذبحها، وفيديو مفصل لعملية الذبح عبر «الواتس آب»، بما يحقق معايير الثقة والصدقية.

ويضمن التطبيق سلامة وتخزين اللحوم في مركبات مجهزة لعملية النقل السليم، من دون تحميل المستهلك أعباء مالية إضافية عن تلك التي يدفعها لدى توجهه إلى المسالخ بنفسه للقيام بعملية الذبح. وتشترط البلدية على مشغل التطبيق توفير خدمة التوصيل للمنازل.

ويتيح التطبيق للمستهلك اختيار نوع الذبيحة التي يرغب في شرائها، ونوع التقطيع، وتحديد الزمان والمكان لتسلمها.