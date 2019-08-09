حمدان بن زايد سيؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد قصر ليوا في الظفرة

يؤدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر ليوا في منطقة الظفرة. ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وأعيان المنطقة وجمع من المصلين من المواطنين والمقيمين. ويستقبل سموه عقب أداء صلاة عيد الأضحى مباشرة جموع المهنئين بقصر ليوا.

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