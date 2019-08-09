محمد بن زايد سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في أبوظبي

يؤدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاة عيد الأضحى المبارك في أبوظبي. كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه، الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين. ويستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المهنئين بالعيد في يومه الأول في قصر المشرف بأبوظبي.



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