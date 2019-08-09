راشد النعيمي يعزي في وفاة أحمد المرشدي

الشارقة، عجمان (وام) قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، واجب العزاء في وفاة الحاج أحمد علي المرشدي.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة القرائن 3 في الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة المرشدي الكرام، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانبه عبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.

وقدم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة واجب العزاء في وفاة الحاج أحمد علي المرشدي.

وأعرب خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة القرائن عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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