اختتام "الشيف الصغير" في الشارقة

الشارقة (وام) اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، فعاليات الدورة الثالثة من برنامج «الشيف الصغير»، بمشاركة 24 مشاركة من عدة جنسيات، بالتعاون مع مركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة وكارفور، وذلك لتحفيز الأطفال على اتباع عادات غذائية صحية، وإكسابهم مهارات الطهي الصحي في أجواء مرح وترفيه، وبمشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة. وحضر حفل الاختتام، سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، والدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات.

ويأتي البرنامج الذي انطلق يوم 22 يوليو الماضي ضمن حزمة البرامج والأنشطة التوعوية التي تنفذها إدارة التثقيف والتعزيز الصحي بالوزارة، لتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال حول أهمية الغذاء الصحي.

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