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حمد الشرقي سيؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع الشيخ زايد بالفجيرة

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يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد بالفجيرة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، كلّ من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين والجاليات العربية والإسلامية.

ويتلقى صاحب السمو حاكم الفجيرة التهاني من جموع المواطنين والمقيمين في قصر سموه بالرميلة عقب صلاة العصر في اليوم الأول، ثم في الفترتين الصباحية والمسائية في اليومين التاليين.

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