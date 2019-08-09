محمد بن زايد يهنئ رئيس وزراء بريطانيا خلال اتصال هاتفي بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم خلال اتصال هاتفي، معالي رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع بريطانيا الصديقة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
وجرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون والصداقة الوثيقة التي تجمع البلدين، وسبل تنميتها في المجالات كافة.
كما تبادل سموه ورئيس الوزراء البريطاني وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا آخر المستجدات والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن احتواء تداعياتها، وأكدا في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود والمساعي المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه أعرب رئيس وزراء بريطانيا عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.
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