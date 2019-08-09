حاكم رأس الخيمة سيؤدي صلاة عيد الأضحى بمصلى العيد الكبير في خزام

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صلاة عيد الأضحى المبارك، في مصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية وأعيان ووجهاء البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

ويستقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده، جموع المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والاسلامية المقيمة بالدولة في مجلس الضيافة بخزام.