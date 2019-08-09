حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة علي خميس اليماحي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء بوفاة المغفور له علي خميس راشد اليماحي.
وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء اليوم في منطقة سكمكم بالفجيرة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء الفقيد وذويه، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وحضر تقديم واجب العزاء عدد من المسؤولين في الفجيرة.
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