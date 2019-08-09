يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.
ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين والشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في أم القيوين.
اقرأ أيضاً... حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ راشد بن حميد
ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب الصلاة مباشرة في قصر سموه، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والمعالي والسعادة كبار المسؤولين بالدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الدولة وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر سعود المعلا سيؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ زايد بأم القيوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.