سعود المعلا سيؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد الشيخ زايد بأم القيوين

يؤدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين والشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنون وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في أم القيوين.

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ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب الصلاة مباشرة في قصر سموه، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ والمعالي والسعادة كبار المسؤولين بالدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الدولة وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.