الامارات | حبس مفحطين في خورفكان والزامهم بتنظيف الطرق والحدائق العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس مفحطين في خورفكان والزامهم بتنظيف الطرق والحدائق العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام مقطع فيديو - تظهر فيه مجموعة من السيارات في مدينة خورفكان - يمارس سائقوها استعراضات جنونية معرضين حياتهم والآخرين للخطر ، بحسب بيان نشرته حسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر البيان انه بعد التحري عن المركبات ، تم ضبطها وسائقيها المتهمين: ح.ع 25 سنة، ع.م 23 سنة، ع.ع 24 سنة، وباشرت نيابة خور فكان التحقيقات وبعد ثبوت الاتهام أمرت بحبس المتهمين احتياطياً، وعلى ذلك أمر النائب العام بإلزام المتهمين بأداء الخدمة المجتمعية بتنظيف الطرق والحدائق العامة من خلال إدارة الشرطة المجتمعية بخورفكان و بلدية خورفكان تحت إشراف نيابة خورفكان مع مراعاة حظر العمل وقت الظهيرة، وأكد النائب العام أن النيابة العامة تسعى دائماً من خلال إيقاع تلك الخدمات المجتمعية إلى إحداث تغير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً، وفي الوقت ذاته يشكل إنفاذ تلك التدابير رادعاً لهم ولغيرهم من ارتكاب هذه الممارسات الخطرة الغريبة على أبناء دولة الإمارات من الشباب