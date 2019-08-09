حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ راشد بن حميد

يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد بمدينة عجمان.

ويؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومديري الدوائر الحكومية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، عقب صلاة العيد مباشرة بقصر "الزاهر"، جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة بالدولة.