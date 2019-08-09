كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اختبار طائرة درون لإطفاء الحرائق في الإمارات

أجرت إدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية تجربة لإخماد حريق باستخدام طائرة بدون طيار في ساحة التدريب التابعة لأكاديمية الدفاع المدني في أبوظبي.

وشهد اللواء جاسم محمد المرزوقي، القائد العام للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عرضًا حيًا لطائرة بدون طيار تساعد في تدريبات على إخماد الحرائق في ميدان التدريب بأكاديمية الدفاع المدني، بحسب غلف توداي.

وتم إطلاع المرزوقي على القدرات التشغيلية للطائرة بدون طيار، كجزء من استراتيجية الاستفادة من أحدث التطورات في مجال الوقاية والسلامة العامة.

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هذا من شأنه أن يحسن الأداء في قطاع الدفاع المدني ليكون على قدم المساواة مع أعلى المعايير الدولية ودعم جهود “الوقاية ومكافحة الحرائق والإنقاذ” للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكاسب الوطنية.