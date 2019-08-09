كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي جائزة الأمن السيبراني التي أطلقت في أبوظبي؟

أعلنت مجموعة Dark Matter، الشركة الأولى والوحيدة في مجال التحول الرقمي والإلكتروني المتكامل تمامًا في الإمارات، عن جائزة Cybersecurity Research Award وهي جائزة تركز على توليد الأفكار التي من شأنها حماية المدن الذكية في العالم من تهديدات الأمن السيبراني في المستقبل.

وبالتعاون مع شريك استراتيجي -جامعة خليفة- تدعو مجموعة دارك ماتر طلاب الجامعات ومساعدي الباحثين الخريجين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من كل من المؤسسات المحلية والدولية لتقديم الأفكار التي يمكن أن تساهم في تطوير حلول الأمن السيبراني في عصر المدن الذكية والرقمية .

وجاء هذا الإعلان خلال مائدة مستديرة إعلامية تم تنظيمها في جامعة خليفة في أبوظبي وحضرها كبار المسؤولين من Dark Matter وجامعة خليفة.

مرحلة تقديم الاقتراحات مفتوحة حاليًا لمقدمي الطلبات، مع إغلاق العروض في 30 أغسطس 2019. وستتم دعوة المتقدمين الذين تم اختيارهم لتقديم أفكارهم إلى أصحاب المصلحة وأعضاء اللجنة الذين سيقيمون تأثير عروض المتسابقين.

بعد ذلك، ستتم دعوة الفرق في القائمة المختصرة لتقديم الحلول الكاملة في فبراير 2020. وسيتم اختيار جميع الجوائز من خلال عملية مراجعة دقيقة للجدارة على ثلاث مراحل، وسيتم الإعلان عنها في مايو 2020.

ولتحديد المشروعات التي سيتم دعمها، ستعتمد لجنة CRA على عملية مراجعة الجدارة التي تتضمن النظر في كل من الجوانب الفنية للمشروع المقترح وقدرته على المساهمة بشكل أوسع في أمن المدن الذكية، بحسب غلف نيوز.

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وقال الدكتور Shreekant Thakkar، كبير الباحثين في مجموعة Dark Matter Group: “تعتمد استدامة مستقبل مدننا الذكية على بنية تحتية مبتكرة وقوية للأمن السيبراني وحلول لمكافحة التهديدات المتزايدة في إطار المشهد الرقمي اليوم”.

وأضاف: “مع الكشف عن جائزة أبحاث الأمن السيبراني، نحن نقترب خطوة واحدة نحو الكشف عن حلول خارقة من شأنها أن تدعم مستقبل مدننا الرقمية الموصولة. في مجموعة Dark Matter، نشجع البحث ونفخر بأننا نشجع نظامًا بيئيًا تعاونيًا من شأنه أن يعزز مهارات وخبرات الكيانات الخاصة والعامة والأكاديمية في محاولة لخلق مجتمع أكثر أمانًا وأمانًا للجميع”.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي ، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: “يسعدنا أن نتشارك في الإعلان عن إطلاق CRA، لأن تعاون القطاعين العام والخاص مع الجامعات يمكن أن يكون أداة فعالة لتأمين الركائز الأساسية للبنية التحتية المدينة الذكية والخدمات. وأصبح الأمن السيبراني أحد العوامل الأساسية لعالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا، وتركز دولة الإمارات والمنطقة بشكل كبير على سلامة وأمن الموارد الرقمية”.

وأضاف: “بصفتنا مؤسسة أكاديمية مكثفة في مجال البحوث، فإننا حريصون أيضًا على تبادل الخبرات والمعرفة مع شركائنا في التعاون ونعتقد أن CRA، وهي مبادرة قوية لجوائز البحث، ستضع الأساس لعالم رقمي أكثر ذكاءً وأكثر أمانأ”.