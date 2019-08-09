الامارات | عربي يطعن آسيوياً بسبب «طريقة نظرته»

شكرا لقرائتكم خبر عن عربي يطعن آسيوياً بسبب «طريقة نظرته» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس عامين والإبعاد بحق زائر عربي اعتدى على شخص آسيوي، وأصابه بعاهة مستديمة تقدر بـ20%، لأنه لم تعجبه طريقة وقوفه أمامه، مرتدياً نظارة شمسية، وفق ملف القضية، كما قضت المحكمة بإحالة الآسيوي إلى محكمة الجنح للنظر في التهمة الموجهة إليه.

وقال المتهم الأول (عربي) في تحقيقات النيابة العامة، إنه كان يقف أمام منزله بمنطقة هور العنز نحو الساعة 12.30 بعد الظهر، حين حضر الشخص الآسيوي (المتهم الثاني)، وكان يرتدي نظارة شمسية ويقف بمواجهته، فسأله باستنكار عن سبب وقوفه أمامه بهذه الطريقة، فصرخ عليه الآسيوي بلغة غير مفهومة، ثم تمادى بصفعه على رقبته من جهة اليمين، وضربه بقطعة من الحجر «انترلوك» على إصبع يده اليمنى (الخنصر)، فما كان من المتهم العربي -على حد قوله- إلا أن طعنه بسكين في خده الأيسر، ما سبب له عاهة مستديمة.

وقال الآسيوي (المتهم الثاني) إنه كان يقف بمنطقة هور العنز بالقرب من منزله، وشاهد المتهم الأول يقف مرتدياً ملابس رياضية، وتفوح منه رائحة مشروبات كحولية، وسأله الأخير عن سر وقوفه أمامه، فرد قائلاً «ما هي مشكلتك في الوقوف»، ثم فوجئ به يحاول الاعتداء عليه، وأخرج سكيناً وطعنه في وجهه من الجهة اليسرى أسفل ذقنه، وحاول طعنه في جسده كذلك، لكنه تفاداه ومزق نصل السكين ملابسه، فما كان منه إلا أن ضربه بقطعة حجرية، فلاذ بالفرار.

وقضت محكمة الجنايات على الزائر العربي بالحبس عامين والإبعاد، فيما أحالت المتهم الآسيوي إلى محكمة الجنح لاختصاصها بالنظر في التهمة الموجهة إليه.