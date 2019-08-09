الامارات | «الداخلية» تطلق مبادرة لخفض الوفيات على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق مبادرة لخفض الوفيات على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، مبادرة ضمن المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، الهادفة إلى خفض الوفيات على الطرق بنسبة 25%، تعزيزاً للسلامة المرورية على الطرقات.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين: «تأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، للوصول إلى الهدف الوطني لخفض الوفيات على الطرق إلى ثلاث وفيات لكل 100 من السكان، بحلول عام 2021».

وأضاف أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للإدارة العامة للتنسيق المروري بالوزارة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل تنفيذية على مستوى الدولة لتحديد الطرق ذات الخطورة العالية، التي يكثر بها وقوع الحوادث المرورية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للحد من وقوع الحوادث.