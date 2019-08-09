الامارات | ارتفاع الحرارة اليوم.. وفرصة لسقوط أمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحرارة اليوم.. وفرصة لسقوط أمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، منوهاً بوجود فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع، على أن يصبح رطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكل ضباب خفيف خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، تراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏ س، تصل إلى 40 كم/‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيستمر غائماً جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏س، تصل إلى 40 كم/‏س على البحر الذي يبقى خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أمّا عن طقس الإثنين فتوقع المركز أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وأحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس منتصف الأسبوع، توقّع المركز أن يكون يوم الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.