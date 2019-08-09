الامارات | بعثة حج شرطة دبي تغادر إلى الأراضي المقدسة

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حج شرطة دبي تغادر إلى الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي بالنيابة، العميد عبدالله حسين خان أهلي، وداع بعثة الحج على نفقة القوة، للعام 1440 هجرياً، ضمن الفوج الـ20، المكون من 54 موظفاً مع عائلاتهم، وذلك في مطار دبي الدولي، بحضور مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالنيابة، العميد محمد أحمد بن ديلان المزروعي. وحضر وداع الحجاج مجموعة من ضباط شرطة دبي، إلى جانب ضابط المسؤولية الاجتماعية، فاطمة علي بن سالم، ومحمد عبدالجليل وسميرة كرم، من «تعاونية الاتحاد» التي وزعت مجموعة من الهدايا على الحجاج.

ووجّه العميد أهلي أفراد بعثة الحج بالاستعداد النفسي والمعنوي لأداء فريضة الحج، ودعاهم إلى الالتزام بالنظم والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بشؤون بعثة الحج الرسمية للدولة، والفريق الإداري لحملة الحج.