الامارات | «الدفاع المدني» تحذر من حوادث المنازل خلال «الأضحى».. وتحدد إجراءات السلامة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع المدني» تحذر من حوادث المنازل خلال «الأضحى».. وتحدد إجراءات السلامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، الأسر من الحوادث المنزلية خلال فترة عيد الأضحى، داعية إلى ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، مؤكدة أنها رفعت درجة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ.

وتفصيلاً، دعت القيادة العامة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى اتباع إجراءات السلامة والحماية في منازلهم من خلال تركيب كواشف الدخان عبر نظام «حصنتك»، الذي أطلقته وزارة الداخلية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات، وكذا التأكد من فصل التيار الكهربائي، والأجهزة الكهربائية في حال سفر الأسرة أو تركها للمنزل، والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة، والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني، لتجنب وقوع الحوادث بجميع أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى الأفراد والمؤسسات.

وأكد قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللواء جاسم محمد المرزوقي، في تصريحات صحافية، جاهزية الدفاع المدني ومراكزه ونقاطه المنتشرة على امتداد الدولة لاستقبال عيد الأضحى، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد، والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال الاحتفال بالعيد.

وقال إنه تم توجيه جميع إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تم التوجيه بالقيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن جميع إدارات الدفاع المدني ومراكزها جاهزة ومستعدة لاستقبال العيد وفق برنامج عمل موحد، وخطط تشغيلية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع والحفاظ على سلامة الجميع، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الدفاع المدني في الدولة تعزيزاً لجهود الوقاية والسلامة لحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني الأفراد إلى اتباع مجموعة من إرشادات السلامة، من بينها اقتناء طفاية الحريق باعتبارها إحدى أهم أدوات السلامة والأمان التي يجب توافرها في مختلف الأماكن، سواء في السيارة والمحال التجارية والمؤسسات والشركات والمنازل، أو في المرافق العامة والخاصة.

وبيّنت أن أفضل طريقة لتجنب وقوع الحريق هي إبعاد مصادر الاشتعال عن الوقود أو أي مادة أخرى قابلة للاشتعال، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة للأجهزة الكهربائية باختلاف أنواعها، أمّا في حال وقوع الحريق، فيجب التعامل مع الحريق في البداية بإخلاء الجميع من المنزل، والتوجه إلى نقطة التجمع، وعدم القيام بمحاولة إخماد الحريق إلا في حال كان الحريق صغيراً وكنت واثقاً من مقدرتك على إطفائه، مع التأكد من الاتصال بالدفاع المدني من أجل القيام بإطفاء الحريق، وإبعاد جميع المواد القابلة للاشتعال عن مصدر الحريق إن أمكن ذلك، ومن دون المخاطرة بالنفس.

المرزوقي يشهد تجربة لإخماد حريق بطائرة «درونز»

دبي - وام / شهد قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية اللواء جاسم محمد المرزوقي، تجربة حية لطائرة درونز لإخماد حريق وهمي تم تنفيذه في ساحة التدريب بأكاديمية الدفاع المدني بإمارة أبوظبي، اطلع خلالها على طريقة عمل الطائرة الدرونز، وذلك بهدف التعرف إلى كل ما هو جديد في مجالات الوقاية والسلامة العامة، لغرض تحسين الأداء في قطاع الدفاع المدني بدولة الإمارات للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في عملياته الأساسية «الوقاية والإطفاء والإنقاذ»، للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

وأكد اللواء المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني، بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعمل على استشراف مستقبل الدفاع المدني، تحقيقاً لرؤية القيادة التي تهدف إلى وضع الحلول الاستباقية المبتكرة للوقاية والسلامة وتحديد الأولويات لمواجهة التحديات، وذلك بإدخال التقنيات الحديثة القادرة على مكافحة الحرائق، خصوصاً في الظروف والمواقف التي تُشكل خطورة على رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع النيران.

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9 إجراءات تنقذ حياتك عند نشوب حريق

حدّدت القيادة العامة للدفاع المدني تسعة إجراءات ينبغي اتباعها عند نشوب حريق، هي:

1- استعمال جرس الإنذار لتنبيه الآخرين.

2- عدم محاولة القفز من الطوابق العليا إذا ما حوصرت بلهب أو دخان.

3- فتح النوافذ للحصول على الهواء.

4- طلب المساعدة من الآخرين.

5- في حال تسرب الدخان إلى المكان، يجب الحبو على الركبتين واليدين، والرأس إلى الأمام في وضع أفقي، والتنفس مع عدم رفع الرأس إلى الأعلى.

6- وضع قطعة قماش مبللة بالماء على الأنف إذا ما أمكن ذلك.

7- الاستمرار بالحبو ومغادرة منطقة الحريق بأسرع ما يمكن.

8- التوجه لمخارج الطوارئ واستعمال السلالم بدلاً من المصاعد.

9- تعتبر الساحات المكشوفة هي المكان الآمن بعد الخروج من مكان الحريق من خلال استخدام الطرقات والممرات الخالية من اللهب، مع الحرص على الالتزام باتباع إرشادات الوقاية والسلامة.