الامارات | بلدية دبي تحثّ على طلب الأضاحي «أونلاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تحثّ على طلب الأضاحي «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حثت بلدية دبي على استخدام تطبيق «المواشي» الذكي، الذي يتيح لمستخدمه طلب الأضحية دون تحمله أي عناء، إذ تتولى البلدية كل الإجراءات من عمليات الذبح والتقطيع على حسب طلب المتعامل، وتوصيل اللحوم إلى بيته في أي مكان من دبي. وأكدت البلدية على صفحتها في موقع «إنستغرام» أن التطبيق يتيح خدمات ذبح ميسرة في مقاصب البلدية خلال عيد الأضحى المبارك، لافتة إلى أن الشخص يستطيع عبر التطبيق المتوافر على منصات الـ«آي فون» والـ«أندرويد» اختيار الذبيحة، وطلب توصيلها له إلى أي مكان في دبي.
واستحدثت متاجر في دبي خدمة توفير الأضاحي عن بُعد، متيحة خيارين أمام المستخدمين، الأول أضحية بكلفة 2200 درهم، تشمل ذبح ماعز هندي بوزن 20 كيلوغراماً، والثاني بكلفة 1600 درهم، بوزن يبلغ 12 كيلوغراماً.
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