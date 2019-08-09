2.5 مليون رحلة لـ"أجرة مواصلات الإمارات" في أبوظبي منذ مطلع العام

محمد الأمين (أبوظبي)

نفّذت أجرة «مواصلات الإمارات» 2.49 مليون رحلة في إمارة أبوظبي منذ مطلع العام الجاري من خلال 803 مركبات مجهزة لخدمة فئات مختلفة من المتعاملين تشمل الأفراد والعائلات وأصحاب الهمم، حسبما أفاد به وليد المهيري، المدير التنفيذي للنقل والتأجير في «مواصلات الإمارات» في أبوظبي.

وقال المهيري لـ«الاتحاد»: «إن أجرة مواصلات الإمارات» تقدم خدماتها للركاب طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة في كلٍ من أبوظبي وبني ياس ومصفح والشهامة وجزيرة ياس، وذلك من خلال أسطول مكون من 803 مركبات مجهزة وفق أرقى المعايير العالمية ومزودة بخدمة «واي فاي» مجانية، وكاميرات داخلية، وأنظمة تتبع، إضافة إلى توفير مركبات مخصصة لخدمة العائلات وأخرى لأصحاب الهمم.

وأشار إلى أن خدمات الأجرة تقدم من خلال 10 آلاف و17 سائقاً و47 سائقة مدربين ومؤهلين للتعامل مع مختلف الفئات، عملوا على تنفيذ 2.49 مليون رحلة في إمارة أبوظبي منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، منها 1472 رحلة خاصة لأصحاب الهمم بوساطة مركبات تراعي متطلبات هذه الفئة، فهي مزودة برافعات خاصة لحمل كراسي أصحاب الهمم، مع توفير مقاعد خاصة لمرافقيهم.

وأوضح أن مركبات أجرة «مواصلات الإمارات» تقدم خدماتها وفق أعلى معايير الراحة والسلامة والأمان والانتظام، وتسهم في تحقيق توجهات المؤسسة في تقديم خدمات النقل وفق أفضل المواصفات المطبقة وأرفع مستويات الجودة التي تحقق سعادة المتعاملين المنقولين عبر أسطول مركباتها، مشدداً على أن جميع مركبات الشركة مطابقة للمواصفات والتشريعات المعتمدة في الإمارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام في مجال نقل الركاب بسيارات الأجرة، إلى جانب قيام المؤسسة بتزويدها بكاميرات مراقبة داخلية، وكادر مؤهل من السائقين والسائقات تم اختيارهم بعناية تامة ووفق شروط محددة من قبل مركز النقل المتكامل. وأضاف: قامت مواصلات الإمارات بتدريب كافة السائقين في مركز «مواصلات الإمارات» للتدريب التابع للمؤسسة، وتأهيلهم من خلال جهاز المحاكاة الذكي لقياس وتقييم أداء السائقين الفعلي وفق الظروف والبيئة الحقيقية، إضافةً إلى تعزيز مدى إلمام ومعرفة السائقين بالخرائط الذكية في خطوة تسهم في رفع مستوى المعرفة لديهم بالأماكن السياحية والمناطق السكنية داخل وخارج إمارة أبوظبي.

ونوّه المهيري بأن عمليات النقل التي تقدمها أجرة «مواصلات الإمارات» تتم متابعتها بشكل دوري من قبل مركز النقل المتكامل في أبوظبي والذي يقوم بالإشراف على جميع مراحل تدريب السائقين والسائقات، كما تتم متابعة عمليات النقل عن طريق نظام إلكتروني مباشر يعمل على تتبع المركبات، ويتم تزويد كل مركبة أجرة بكاميرات داخلية خاصة تابعة لمركز المتابعة والتحكم في الإمارة، وذلك لضمان السلامة والأمان لركاب مركبات الأجرة والسائقين على حد سواء، علاوةً على تقييم أداء السائقين على مدار الساعة من حيث الالتزام بقواعد السير والمرور وتنفيذ متطلبات المركز.

وأشار إلى أنه يمكن للمتعامل طلب خدمة أجرة مواصلات الإمارات من خلال التطبيق الذكي الخاص بمركز النقل المتكامل «أجرة أبوظبي»، حيث يتيح التطبيق حجز مركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية دون الحاجة للتحدث لموظف خدمة الاتصال، مع تحديد الموقع عبر نظام المعلومات الجغرافية GPS، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، مضيفاً أنه يمكن للمتعاملين أيضاً طلب مركبة أجرة مواصلات الإمارات من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز.