"الإطفائي الصغير" في عجمان

عجمان (الاتحاد) اختتمت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، مبادرة «الإطفائي الصغير»، التي أطلقتها بالتعاون والتنسيق مع فريق «براعم درع زايد التطوعي».

تضمنت الفعاليات محاضرات توعوية وإرشادات ونصائح حول كيفية التصرف حال نشوب حريق، واستعمال مطفأة الحريق، وطرق الإبلاغ عن الحادث، وكذلك توجيه المنتسبين إلى كيفية التصرف عند سماع جرس الإنذار وعند الركوب والنزول من الحافلات المدرسية، والتصرف في حال الانحصار داخل الحافلة المدرسية.

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