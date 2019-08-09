تجربة إخماد حريق بـ"درون"

أبوظبي (الاتحاد) شهد اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية تجربة حية لطائرة «درون» لإخماد حريق وهمي تم تنفيذه في ساحة التدريب بأكاديمية الدفاع المدني بإمارة أبوظبي، اطلع خلالها على طريقة عمل الطائرة الدرون. تهدف التجربة إلى التعرف على كل ماهو جديد في مجالات الوقاية والسلامة العامة لغرض تحسين الأداء في قطاع الدفاع المدني بدولة الإمارات للوصول إلى أفضل المعايير العالمية في عملياته الأساسية «الوقاية والإطفاء والإنقاذ» للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية. وأكد اللواء المرزوقي أن القيادة العامة للدفاع المدني بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تعمل على استشراف مستقبل الدفاع المدني، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى وضع الحلول الاستباقية المبتكرة للوقاية والسلامة وتحديد الأولويات لمواجهة التحديات، وذلك بإدخال التقنيات الحديثة القادرة على مكافحة الحرائق، خاصة في الظروف والمواقف التي تشكل خطورة على رجال الإطفاء أثناء تعاملهم مع النيران.

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