دليل للسلامة من المخاطر المنزلية

عجمان (وام) أصدرت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان «دليل السلامة والوقاية من المخاطر المنزلية» يستهدف القائمين على برامج التوعية والمحاضرين وكذلك الجمهور.

تضمن الإصدار ثلاثة محاور رئيسية هي أماكن المخاطر المنزلية وطرق الوقاية منها، وسلامة الأطفال، والطرق الصحيحة في التعامل مع الحوادث.

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