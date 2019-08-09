تخريج دفعة جديدة من "أجيال الشرطة" في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد) شهد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير الحكومة الإلكترونية، حفل تخريج الدورة الصيفية لطلبة المدارس «أجيال الشرطة» في دورتها السابعة عشرة للطلاب والثالثة للطالبات 2019، والذي أقيم في مبنى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالفجيرة، بحضور اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية بالإمارة.

وأكد اللواء الكعبي أن دورة أجيال الشرطة التي انطلقت في عام 2003 تحظى برعاية ودعم من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتقوم القيادة كل عام باستقطاب طلبة المدارس في الإجازة الصيفية بهدف شغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. ويعتبر البرنامج إحدى المبادرات المجتمعية التي تنظمها شرطة الفجيرة الداعمة لنشر الثقافة الشرطية التي تعنى بالنشء وصقل مهاراتهم وبناء الشخصية لديهم ودورهم في خدمة الوطن.

وقال العميد دكتور علي راشد بن نايع الطنيجي رئيس فريق عمل دورة أجيال الشرطة: «إن البرنامج استقطب 4500 طالب وطالبة من مختلف مدن الإمارة منذ انطلاقته»، لافتاً أن المنهاج التدريبي يشرف عليه كوادر مؤهلة في المجال الشرطي والمجتمعي، كما تلقى الطلبة عدة برامج تدريب ميدانية عن حمل السلاح واستخدامه، والفك والتركيب والرماية، وبرامج أكاديمية متنوعة في المجال الشرطي.

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