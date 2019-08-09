ترقية 241 من العاملين بشرطة الشارقة

الشارقة(الاتحاد) أصدر قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي قراراً بترقية 241 من ضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية، وذلك وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته.

وشمل القرار ترقية 2 من الحاصلين على درجة البكالوريوس إلى رتبة رقيب أول، و5 من الحاصلين على الثانوية العامة إلى رتبة شرطي أول.

ورفع اللواء الشامسي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم ولي عهد الشارقة على دعمهم المستمر لشرطة الشارقة واهتمامهم الكبير بمتابعة شؤون أبنائهم المنتسبين بها، وحرصهم على تحقيق استقرارهم وتقدمهم الوظيفي، وتمكينهم من بذل أقصى الجهود والطاقات في خدمة وطنهم والقيام بواجباتهم على النحو الذي يستجيب لتطلعات وطموحات قيادتهم الرشيدة.

كما توجه بالتهنئة والتبريكات إلى كافة منتسبي شرطة الشارقة، ومن شملهم قرار الترفيع، معرباً عن تطلعاته بأن تكون الترقية حافزاً لهم لمضاعفة البذل والعطاء وتحقيق التميز والتفوق في مجالات عملهم، وفاء لوطنهم ومجتمعهم.

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