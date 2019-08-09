مشاركة كبيرة في "صيف بأمان"

أبوظبي(الاتحاد) اختتمت شرطة أبوظبي معارض التوعية الصيفية ضمن فعاليات حملتي «صيّف بأمان» لشرطة أبوظبي و«صيف مروري آمن» لوزارة الداخلية، بالمراكز التجارية.

وشهدت المعارض مشاركة كبيرة من كافة فئات المجتمع للاستفادة من رسائل التوعية التي تم تقديمها في شكل مسابقات، ومعارض توعية، حول سلامة الإطارات، ونصائح طبية.

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