"الهوية والجنسية" تعلن أوقات دوام مراكزها خلال عطلة العيد

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة ضمن إدارتي الجنسية وشؤون الأجانب والمنافذ، ستقدم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت إلى الثلاثاء، وستستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأوضحت الهيئة أن كافة مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية ستغلق أبوابها طوال أيام إجازة العيد، وذلك اعتباراً من صباح الأحد وحتى صباح الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن العمل في تلك المراكز سيعود إلى طبيعته وبساعات الدوام المعتاد عقب انتهاء عطلة العيد المبارك.

ولفتت إلى أنه بإمكان متعامليها الراغبين بالتقدم لخدماتها المتعلقة بالجنسية والإقامة، بما في ذلك خدمات التأشيرات بمختلف أنواعها التقدم للحصول عليها من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة «e channels» وتطبيقها الذكي «ica uae echannels». كما يمكن للراغبين التقدم للخدمات المتعلقة بالتسجيل في نظام السجل السكاني، وإصدار بطاقة الهوية، أو تجديدها أو استبدالها من خلال الاستمارة الإلكترونية «استمارتي».

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