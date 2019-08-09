عروض تحت الماء لطلاب "صيفي" شرطة دبي

دبي(الاتحاد) شهد اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، حفل تخريج طالبات مركز شرطة الراشدية ومركز شرطة القصيص في دبي مول، إضافة إلى تخريج طلاب دورة الغواصين في دبي أكواريوم.

وقال اللواء ابن فهد إن العروض العسكرية التي قدمتها الطالبات خلال حفل التخريج، إلى جانب الأداء المبهر لطلاب دورة الغوص في «الأكواريوم» خير دليل على النتائج المثمرة للدورات الصيفية على أبنائنا وبناتنا.

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