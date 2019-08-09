تخريج الدورة الصيفية 32 لأصدقاء الشرطة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حفل تخريج الدورة الصيفية 32 لأصدقاء الشرطة الذي أقيم صباح أمس في قصر الثقافة بالشارقة.

حضر حفل التخريج، كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وكبار الضباط ومديري الإدارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليقدم بعدها أصدقاء الشرطة من الخريجين أوبريتاً تضمن عروضاً ولوحات فنية جُسدت فيها قيم الولاء والوفاء وحب الوطن، وأهمية العلم والمعرفة في تقدم المجتمع وازدهاره، وسط تصفيق الحضور وإعجابهم.

وتهدف الدورة الصيفية لأصدقاء الشرطة إلى رفع مستوى المهارات التي يكتسبها الطالب ليشكل ذلك رصيداً من الخبرات والمعارف التي تفيد الطالب أثناء وبعد فترة الدراسة، وتمكنه من توظيف المعلومات التي يتحصل عليها خلال الدورة في توسيع مداركه واكتشاف مصادر المعرفة التي يحتاج إليها.

وكرّم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة راعي الحفل، يرافقه قائد عام شرطة الشارقة الطلبة الأوائل في التخصصات التدريبية. كما كرّم سموه الجهات الراعية والمؤسسات والدوائر والشخصيات التي ساهمت في إنجاح الدورة الصيفية. والتقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين من أصدقاء الشرطة والضباط والمدربين.

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