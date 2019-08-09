أحمد بن سعود يشهد ختام ملتقى أصدقاء شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة للرماية، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، حفل ختام «ملتقى أصدقاء الشرطة» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وشارك فيه (200) طالب.

كما حضر الاحتفال العميد دكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية والعقيد قضيب عبد الله الزعابي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة وعدد من كبار الضباط.

تخلل الحفل العديد من الفقرات التي قدمها الطلاب حصاد فترة تدريبهم في الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تكريم الطلبة المميزين في الرماية، وأخذ الصور التذكارية، قام بعدها قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة بتقديم هدية تذكارية للشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي على رعايته الدائمة لأبناء الوطن.

ومن جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي عن سعادته بالطلاب، وأهمية تلك الفعاليات التي تسهم في زيادة الوعي لأبنائنا باستغلال أوقات الفراغ أفضل استغلال، وخلق جيل واعٍ ومدرك لأهمية استثمار الوقت لتطوير المجتمع وتقدمه لإعلاء رفعة الوطن وخدمته.

كما أشاد سموه بجهود شرطة رأس الخيمة في هذا الجانب، ودورها المجتمعي المتميز الذي يدل على أن الشرطة دائماً في خدمة الشعب.

من جانبه، أكد العميد عبد الله خميس الحديدي، أن الهدف من إقامة هذه الفعاليات هو تحقيق الدمج والتواصل الإيجابي بين الطلبة، وخلق جو من المحبة والألفة بينهم. كما أكد الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، أهمية الاهتمام بالجانب المجتمعي بهدف بناء عناصر قادرة ومتمكنة ذهنياً وعقلياً ونفسياً.