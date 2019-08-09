فارس المزروعي: التجربة العسكرية تبني الشخصية

أبوظبي (الاتحاد) اختتمت شرطة أبوظبي فعاليات البرنامج الصيفي التطوعي العسكري لأبطال شرطة الغد، في حفل أقيم بقاعة الجاهلي في نادي ضباط القوات المسلحة.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الحرص على رعاية الأبناء لخوض التجربة العسكرية بكل فخر واعتزاز لما فيها من أهداف سامية تعود بالنفع عليهم وتسهم في بناء شخصية قوية فعالة وتوعيتهم عبر أنشطة هادفة تسهم في ترسيخ القيم الوطنية واستثمار أوقات الإجازة الصيفية لأجيال المستقبل.

وأوضح معاليه أن البرنامج استمر لمدة 4 أسابيع في ميادين العلم والمعرفة والشرف والرجولة والتربية الأخلاقية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بعد نجاح الدورات السابقة واستجابة لرغبة أولياء الأمور وأبنائهم الذين أبدوا انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الحكيمة، مشيراً إلى أن البرنامج استهدف 230 طالباً وطالبة من الفئة العمرية 12- 15 عاماً.

وشهد تخريج الحفل اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية وعدد من الضباط وأولياء الأمور وطلبة وطالبات أبطال شرطة الغد.

وقال اللواء سالم شاهين النعيمي أن البرنامج أسهم بدور رائد في شغل فراغ الأبناء خلال العطلة الصيفية وتعزيز القيم الإيجابية في نفوسهم كالولاء والانتماء وحب الوطن، وغرس المهارات القيادية ودمجهم في بيئة العمل الشرطي، وتعريفهم على خدمات شرطة أبوظبي للجمهور، وقيمة الشعور بالمسؤولية، وتنمية قدراتهم، وإكسابهم مهارات جديدة.

وكرم راعي الحفل الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لتعاونهم المستمر مع شرطة أبوظبي كما كرم الطلبة المتميزين في البرنامج.

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