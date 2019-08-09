122 مصلى ومسجداً لصلاة العيد في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) اعتمد مكتب الشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة 122 مصلى ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مناطق الإمارة.

وأكد العاملون بالمكتب أن عمليات تنظيف وصيانة وتجهيز مكبرات الصوت، وفرش أرضيات المصليات تتم على قدم وساق، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتين إلى وجود تعاون كبير بين مكتب الهيئة ودائرة الأشغال بالإمارة، فيما يخص تجهيز هذه المصليات وتنظيفها والتأكد من أنظمة الصوت وغيرها، منوهين إلى اعتماد عدد من المساجد لصلاة العيد في مناطق الإمارة التي ليس بها مصلى للعيد، استجابة لطلبات المواطنين الذين كانوا يضطرون للذهاب لمسافات بعيدة لأداء صلاة العيد، التي تحين في إمارة رأس الخيمة الساعة السادسة وأربع دقائق.

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