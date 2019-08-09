"كليفلاند" مركز تدريب على الجراحة المتقدمة

أبوظبي(وام) اعتمد مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» كمركز متخصص باختبار الأطباء الراغبين في تطوير وتحسين تقنيات العلاج التي يتبعونها في العمليات الجراحية التي تتم بأقل تدخّل جراحي، وبهذا أصبح المستشفى واحداً من أصل ثلاثة مراكز أخرى متخصصة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقيمت الجمعية الأميركية لجراحي الجهاز الهضمي بالمنظار-الجهة المانحة للاعتماد - مستشفى «كيفلاند كلينك أبوظبي» ضمن عملية فحص استمرت يومين انتهت باعتماده كمركز اختبار لبرنامج «أساسيات الجراحة بالمنظار»، وبهذا أصبح بإمكان الجرّاحين الراغبين في الحصول على هذه الشهادة الخضوع لعملية تقييم عملية قائمة على اختبار مستوى المهارات الفنية لديهم داخل المستشفى.

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