"الداخلية" تطلق مبادرة لخفض وفيات الطرق

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي مبادرة ضمن المسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية الهادفة لخفض الوفيات على الطرق بنسبة 25% خلال 100 يوم.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تحقيق السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق للوصول إلى الهدف الوطني لخفض الوفيات على الطرق إلى 3 وفيات لكل 100 من السكان بحلول عام 2021.

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