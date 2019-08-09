حديقة الحيوانات في العين تحتفي باليوم العالمي للأسد

العين (الاتحاد)

احتفلت حديقة الحيوانات في مدينة العين باليوم العالمي للأسد الذي يوافق 10 أغسطس من كل عام، باستعراض إنجازاتها في إكثار فصائل نادرة ومهددة بالانقراض كانت بدايتها في مطلع السبعينيات بعدد محدود حتى نجحت في إكثارها وقاربت حالياً الثلاثين أسداً أفريقياً. وقال عمر يوسف البلوشي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالحديقة «منذ نشأتها في عام 1968 بدأت حديقة الحيوانات مسيرتها في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وبالتعاون مع شراكات محلية وعالمية، حيث أبرمت حديقة الحيوانات بالعين في عام 2013 اتفاقية مع محمية لصون الحياة البرية في كينيا لدعم برامج وأبحاث في البيئات الطبيعية للأنواع ومنها برنامج حماية ومراقبة الأسود الأفريقية، حيث تقوم الحديقة بدعم أحد برامج مراقبة الأسود في البرية من خلال تتبعها باستخدام نظم تحديد المواقع الجغرافية والتي توفر معلومات حول متطلباتها وسلوكها ونظامها الغذائي». وأضاف «تعتبر حديقة الحيوانات بالعين اليوم موطناً لقرابة ثلاثين أسداً أفريقياً، بعضهم من الحيوانات المصادرة أو غير المرغوب فيها من قبل متبنيها، حيث تقوم الحديقة بتقديم رعاية يومية خاصة لهم من خلال توفير التطعيمات السنوية والرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى برامج تعزيز الأسود عن طريق القيام بتغيرات بشكل مستمر في بيئتها المحيطة وفي نظامها الغذائي والذي له الأثر في التأثير الإيجابي على البيئة الحسية والمعرفية للأسود، وعملت حديقة الحيوانات بالعين على تطوير معارض للأسود بمعايير عالمية قريبة من البيئات الطبيعية لها، مع إتاحة الفرصة للجمهور للتعرف عليها ومشاهدتها تعيش حياتها اليومية الطبيعية». يذكر أن أعداد الأسود في البرية يبلغ حوالي 20 ألفاً حول العالم تواجه تحديات البقاء.