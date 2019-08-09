خدمات ذكية بمطار دبي في العيد

دبي(وام) أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، جاهزية عمل قسم الخدمات بمطار دبي الدولي- المبنى رقم 3 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين من تجديد جواز سفر للمواطنين، وإنجاز معاملات إذن دخول وإقامة لضمان استمرارية العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى استعداد إقامة دبي لتوفير أفضل الخدمات الذكية للمسافرين عبر مطارات دبي الدولية، وفق خطة شاملة تمثلت في تكثيف الجهود، ووضع آلية عمل تركز على توفير الراحة والسعادة لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار في عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في ظل توقع ازدياد عدد المسافرين.

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