"انتخابات الوطني 2019".. 7 دقائق لإنهاء إجراءات المرشحين في مراكز التسجيل

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد سيف علي القبيسي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين بديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن متوسط الفترة الزمنية لتسجيل المرشحين في مراكز التسجيل المعتمدة بإمارة أبوظبي تصل إلى 7 دقائق، حيث تم عقد مجموعة من التجارب الناجحة خلال الأيام الماضية، بهدف التأكد من جاهزية المراكز وفرق العمل لاستقبال طلبات الترشح بدءاً من 18 إلى 22 أغسطس.

وأعلن القبيسي أن مراكز التصويت التي اقترحتها اللجنة وتعتمدها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال المرحلة المقبلة، تشمل جميع المناطق الجغرافية في الإمارة، حيث استهدفت الخطة ألا يبعد أي مركز انتخابي في كافة أنحاء الإمارة مسافة تزيد عن 35 كيلومتراً من الموقع السكني لعضو الهيئة الانتخابية، بهدف توسيع المشاركة المجتمعية من قبل كافة أعضاء الهيئة الانتخابية في أبوظبي والذين يصل عددهم إلى 101 ألف و449 مواطناً، منهم 51.67% من الإناث.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها لجنة إمارة أبوظبي لممثلي وسائل الإعلام بمقرها في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، بحضور أعضاء لجنة الإمارة وممثلي عدد من الجهات المحلية، حول الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للمواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين بتقديم أوراقهم للترشح.

وقال القبيسي: تستقبل إمارة أبوظبي الراغبين بالترشح من خلال 3 مراكز للتسجيل تتمثل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مدينة أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في منطقة العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، حيث تم العمل خلال الأيام الماضية على إجراء عدد من التجارب التنفيذية التي تتعلق بنظام التشغيل والتسجيل الإلكتروني وجاهزية فرق العمل من موظفي خدمة العملاء لإتمام إجراءات الترشح وإلمام فرق العمل بأدوارها التنفيذية.

وأضاف: لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في أبوظبي حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط المتمثلة في ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية أي أن يكون من مواليد يوم 4 أكتوبر عام 1994 وما قبله، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ومحمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، إضافة إلى أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

وأشار إلى أن راغب الترشح يتوجب عليه إبراز بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإبراز خلاصة القيد ودفع رسم تسجيل بقيمة ألف درهم تدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني أو بطاقة الائتمان عند تقديم طلب الترشح، حيث تم تخصيص موظف لاستلام المبلغ المحدد وإمكانية الحصول على بطاقة الدرهم الإلكتروني، إضافة إلى شهادة تفيد حصول المرشح على إجازة من عمله خلال فترة الإعلان النهائي لقائمة المرشحين إلى يوم عقد الانتخابات في الـ5 من أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أنه تم بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تخصيص مكتب لإصدار شهادة بحث الحالة الجنائية، حيث يتمكن راغب الترشح من استخراج الورقة عند زيارته لمراكز التسجيل، واستخراجها خلال فترة زمنية تقل عن 20 دقيقة، ضمن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة بهدف تسهيل المهام والإجراءات على المرشحين.

وبين أنه تم تخصيص فريق إعلامي من حكومة أبوظبي بهدف نشر المقاطع التعريفية بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ودور عضو المجلس والمراحل الزمنية المختلفة للحدث الانتخابي، إضافة إلى التنسيق مع وسائل الإعلام التي تمثل شريكاً استراتيجياً ورئيسياً لنشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي ببرنامج التمكين السياسي.

وحول مراقبة الحملات الدعائية للمرشحين، أوضح القبيسي أن اللجنة اجتمعت مؤخراً مع ممثلي شركات العلاقات العامة، بهدف توضيح الآليات المتبعة لإجراء الحملات الانتخابية والضوابط والاشتراطات التي اعتمدتها دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً للتعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث تتم مراعاة جوانب الأمن والسلامة وانسيابية حركة السير، بحيث لا يتم وضع مظاهر الحملات الدعائية في المواقع التي تسبب الزحام المروري أو تشتيت الانتباه أو تخالف ضوابط المظهر الجمالي للإمارة. ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» حول جهود اللجنة للتعريف بالانتخابات في الإمارة، أشار القبيسي إلى أن اللجنة استضافت خلال الأسبوع الماضي ورشة تعريفية بمشاركة 160 شخصاً من راغبي الترشح وأعضاء الهيئات الانتخابية حول كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالإجراءات الانتخابية، كما تمضي قدماً في إرسال الرسائل التوعوية وإبلاغ أعضاء الهيئة الانتخابية بورود أسمائهم ضمن قائمة من يحق لهم التصويت، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تستهدف تنمية الوعي بالتفاعل الإيجابي مع الانتخابات.