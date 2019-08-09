"صندوق الوطن" يخرج 90 مشاركاً في "موهبتنا" بعجمان

عجمان (وام)

نظم صندوق الوطن حفل تخريج لـ90 مشاركاً في فعاليات الدورة الصيفية الثانية لمبادرة «موهبتنا»، والتي تستهدف تنمية القدرات والمهارات المعرفية للطلبة في مجالات عملية متنوعة لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، والوصول بالمواهب الإماراتية إلى آفاق جديدة من التطور وتعزيز قدراتهم على الإبداع والابتكار في أكثر المجالات العلمية حيوية، والتي تشكل مستقبل العالم.

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومحمد تاج الدين القاضي، مدير عام الصندوق، ونخبة من المختصين والمسؤولين في الجهات والشركات الداعمة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال تفقده واستماعه لمشاريع الطلبة الموهوبين المشاركين بالبرنامج الذي يواكب استراتيجية الدولة في تحفيز الأجيال الناشئة على الإبداع والابتكار، داعياً الطلبة إلى التحلي دائماً بالطموح والثقة بالنفس والاستمرار على التعلم والمثابرة حتى نهاية المرحلة الثانوية من أجل الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ورفع اسم الإمارات عالياً، مشيداً بالدور الحيوي والمهم الذي يقوم به صندوق الوطن في دعم التنمية المستدامة من خلال مبادراته التي تسهم في رفد دولة الإمارات بمواهب وخبرات وكفاءات على مستوى عال من المهارة، تجعلها قادرة على مواصلة مسيرة التقدم، وصولاً إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات.

وأكد الشيخ راشد النعيمي أهمية هذه البرامج التي تأخذ شبابنا الإماراتي من مراحل سنية مبكره وتقوم بصقلها واكتشاف الطاقات الموجودة فيهم، وتأهيلهم لاختيار المجال الذي يساهم في نفع أنفسهم وصنع قادة مستقبل غد أفضل. وفي ختام الحفل، كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الطلبة الخريجين والشركاء الاستراتيجيين للبرنامج، الذي تم تنفيذه من قبل صندوق الوطن ورعاية بعض المؤسسات الرائدة في الدولة بالتعاون مع مركز الموهوبين بجامعة جون هوبكنز.