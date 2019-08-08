لجان الإمارات تؤكد جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لانتخابات "الوطني الاتحادي"

أعلنت لجان الإمارات التابعة للجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين لاستقبال طلبات الترشح من أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تتوافر فيهم الشروط الدستورية والراغبين بخوض تجربة الانتخابات المقبلة في الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وأكد رؤساء اللجان حرص الفرق العامة في مراكز تسجيل المرشحين على تقديم أفضل الخدمات وبما يلبي طموحات الفرد والمجتمع وينسجم مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة لكافة مراحل العملية الانتخابية.

وأشار سعادة سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي، حرص اللجنة على تقديم كل ما يخدم سير العملية الانتخابية بكل تميز وسهولة للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية.

ولفت إلى أن اللجنة أتمت كافة الاستعدادات اللازمة ووفرت جميع الخدمات ذات الجودة العالية ومنها افتتاح ثلاثة مقار لتسجيل المرشحين موزعة في إمارة أبوظبي مجهزة بأحدث التقنيات والبنية التحية، وهي المقر الرئيسي في مدينة أبوظبي بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمقر الثاني في منطقة العين باستاد هزاع بن زايد والمقر الثالث في منطقة الظفرة في مجلس مدينة زايد.

ونوه القبيسي إلى تزويد كافة مقار اللجان الانتخابية التابعة للجنة إمارة أبوظبي بفرق من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات المتميزة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم التسهيلات للمرشحين من حيث الاستقبال والتنظيم وإدارة عمليات التسجيل والرد على استفسارات المرشحين، كما تم تزويد المقار بكافة المتطلبات الخدمية واللوجستية والتي يحتاجها المرشحون.

بدوره قال سعادة أحمد محمد بن حميدان، نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي رئيس لجنة إمارة دبي، إنه تم تجهيز مقر اللجنة بكافة الاستعدادات اللازمة لدعم انتخابات "الوطني 2019" وفقاً لأعلى المعايير في تقديم الخدمات والدعم اللازم لكافة المشاركين في الانتخابات، حيث تم مباشرة العمل داخل اللجنة فور إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات مقار لجان الإمارات الخاصة بالدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأشار ابن حميدان إلى أن اللجنة درست واتخذت كافة التدابير اللازمة لتوفير الخدمات والتسهيلات ذات الجودة العالية لتسجيل المرشحين خلال فترة الترشح في مقر اللجنة وبالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات، وتم دعم المقر بالمزيد من التجهيزات الفنية، إلى جانب تدريب الموظفين على استخدام نظام تسجيل المرشحين بالتنسيق مع لجنة إدارة الانتخابات لضمان إدارة عمليات التسجيل بما يتوافق مع شروط ومتطلبات الترشح.

ولفت إلى أنه تم توفير كتيب "التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" و"دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019" بالإضافة إلى النماذج المختلفة والتي سيتم استخدامها خلال الفترة القادمة، وهي "وكالة خاصة" و"ترخيص مقر انتخابي" و"خطة الحملة الدعائية" و"طلب إدراج اسم مرشح" و"طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات" و"طلب توكيل عن مرشح" و"طلب سحب الترشح " و"كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح" و"نموذج الإلمام بالقراءة والكتابة للمرشح" و"السيرة الذاتية للمرشح".

وأكد على الدعم الخاص الذي تحظى به اللجنة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

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من جهته، أكد سعادة المستشار عيسى سيف بن حنظل، المستشار القانوني بمكتب سمو الحاكم رئيس لجنة إمارة الشارقة، أن لجنة الإمارة جاهزة ومستعدة للقيام بالمهام اللازمة للعملية الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأشار إلى أن أوقات العمل في مقر لجنة إمارة الشارقة خلال فترة تسجيل المرشحين تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً، مؤكداً جاهزية اللجنة لاستقبال جميع أعضاء الهيئات الانتخابية لإمارة الشارقة والراغبين بالترشح منها ووكلائهم في مقرها.

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ودعا كافة المواطنين للتعاون والمشاركة لإنجاح هذا الحدث الوطني الهام وتعزيز مسيرة النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في الدورات السابقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

من جانبه، أوضح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان، أن لجنة الإمارة تعمل على ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً في الحياة العامة، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكثر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الفعالة ونهج الشورى عبر مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.

ولفت إلى أن لجنة إمارة عجمان وفّرت كل ما يلزم لخدمة أعضاء الهيئة الانتخابية، حيث دربت الموظفين على تنفيذ التعليمات المقررة وأطلعتهم على برنامج العمل، وتم تأهيلهم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني للرد على جميع الاستفسارات لضمان أقصى درجات النجاح والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أن مقر اللجنة سيفتح أبوابه للراغبين في الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية اعتباراً من 18 أغسطس وقد أكمل جميع الاستعدادات لتسهيل عميلة التسجيل.

وأكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، جاهزية مركز إمارة رأس الخيمة لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وذلك خلال الفترة من 18 لغاية 22 أغسطس 2019.

وأوضح أن أعضاء لجنة الإمارة وكافة المتطوعين تم تأهيلهم لتقديم المعلومات اللازمة للمرشحين وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال عملية التسجيل، مشيراً إلى الدعم والاهتمام المتواصلين من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وحرصهما على نجاح التجربة الانتخابية في دورتها الرابعة.

ولفت رئيس لجنة رأس الخيمة إلى أن اللجنة عملت على الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة والعمل على تطويرها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات وفق أعلى المعايير.

وأشار اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة إمارة الفجيرة إلى جاهزية مقر لجنة الإمارة من حيث الموظفين وتوفير الإمكانيات والخدمات بالمقر، وحثّ كافة موظفي اللجنة على تقديم خدمات متميزة للمرشحين والناخبين والحرص على إسعادهم.

وشدّد اللواء الكعبي على ضرورة حشد الجهود الوطنية وتكاملها لمواصلة سبيل إنجاح هذه العرس الوطني وإخراج العملية الانتخابية بالشكل الأمثل الذي يعكس أصالة وتطور التجربة الحضارية لدولة الإمارات ونضوج تجربتها في تعزيز المشاركة السياسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التقدم الوطني والتنمية الشاملة.

وأكد حرص اللجنة على ضمان سير العملية الانتخابية من خلال الجودة وتسهيل الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة للمرشحين والناخبين للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الإماراتية الانتخابية ووضع قواعد راسخة لإدارة هذا الحدث المهم في المستقبل.

بدوره أكد سعادة المستشار راشد جمعة آل علي، رئيس لجنة إمارة أم القيوين، جاهزية مركز تسجيل المرشحين في إمارة أم القيوين، والذي سيفتح أبوابه لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 18 ولغاية 22 أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة أتمت كافة التجهيزات الخاصة بمركز تسجيل المرشحين من خلال طباعة الكتيبات والتعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح بالإضافة إلى قيامها بتعيين الموظفين التنفيذيين لاستقبال المرشحين وتنفيذ إجراءاتهم بأريحية تامة.

ولفت إلى أنه تم تحديد أوقات عمل اللجنة من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، بمقر مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين.