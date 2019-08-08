وجهات سياحية فريدة وفعاليات متنوعة في الإمارات خلال عيد الأضحى

تجذب دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، السياح الذين يقصدونها من مختلف دول العالم للتمتع بوجهات سياحية فريدة والاستفادة من العروض التسويقية والترفيهية التي توفرها بهذه المناسبة.

وتسهم الإضافات النوعية في قطاع الترفيه العائلي في تعزيز ريادة الإمارات الإقليمية على مستوى السياحة العائلية وسياحة التسوق والترفيه.

واستعدادا لموسم العيد، أعلنت المعالم السياحية والترفيهية وكبرى مراكز التسوق والفنادق في الدولة عن سلسلة من الأنشطة والعروض الخاصة بهذه المناسبة فيما أعلنت العديد من الجهات الرسمية والخاصة أنشطتها وبرامج احتفالاتها بالعيد.

ففي أبوظبي، سيكون الجمهور على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستهدف الأطفال والأسر، حيث تنظم دائرة الثقافة والسياحة مجموعة متنوعة من الاحتفالات في مختلف أنحاء الإمارة والتي تشمل حفلات موسيقية غنائية يحييها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين، إلى جانب ليالي كوميدية إماراتية مليئة بالضحك، وبرامج ترفيهية عائلية وأنشطة للأطفال.

تقدم إدارة مرسى "ياس مارينا" تجارب مختلفة احتفاءً بعيد الأضحى المبارك تتضمن عروضاً للألعاب النارية خلال أيام العيد لتضيء ليل جزيرة ياس، فيما يمكن للزوار الاستمتاع برحلات بحرية على متن القوارب الخشبية التراثية، التي تعتمد على مشغل صديق للبيئة، وهو ما يمكنهم من مشاهدة عروض الألعاب النارية وهم في وسط الخليج العربي.

ويستضيف المركز التجاري العالمي أبوظبي، من 11 إلى 16 الجاري عرض "دوريات المخلاب" حيث ستتاح للأطفال من محبي هذا البرنامج الكرتوني مشاهدة الفتى الماهر "رايدر" وفريقه المكون من ستة جِراء، والتمتع بمهاراتهم الخاصة.

من جهتها، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي في وقت سابق مشروع نشر زينة عيد الأضحى المبارك في شوارع المدينة وضواحيها، حيث وصل عدد التشكيلات الضوئية البهيجة إلى أكثر من 2850 تشكيلاً ضوئياً متناسقاً ومبتكراً، فيما رفعت البلدية من جاهزية الحدائق والشواطئ لاستقبال روادها خلال أيام العيد وتوفير أفضل الخدمات لهم.

بدورها، أعدت دبي برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة وفي مواقع مختلفة من المدينة، تندرج تحت احتفالات "العيد في دبي"، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات احتفالات العيد في دبي التي تتضمن الكثير من الأنشطة الاحتفالية والعروض الترويجية والجوائز القيمة لتجعل من دبي الوجهة الأمثل للعائلات للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى.

يتضمن عرض "تخيّل"، في حلّته الجديدة، أربعة عروض مصممة خصيصاً للاحتفال بعيد الأضحى في دبي، بالإضافة إلى العروض النارية، ويمكن مشاهدة هذا العرض في 11 و12 أغسطس الجاري، في الساعة 8 مساءً و10 ليلاً في دبي "فستيفال سيتي مول".

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وستعم أجواء عيد الأضحى في دبي مراكز التسوّق بالسعادة والمرح، ويمكن متابعة العروض المتجولة في "سيتي سنتر ديرة"، و"سيتي سنتر مردف"، وسوق التنين 2، و"ذا أوتلت فيليدج". وتتضمن العروض عرض "الجميلة والوحش"، ومسيرة الألوان، وعرض التنكّر الملكي "رويال ماسكيوراد".

أمّا زوّار مول الإمارات، فهم على موعد مع عرض "فانتاسي"، والذي صمم خصيصاً لمول الإمارات. ويتضمن العرض فنون الحركات البهلوانية الجوية، والتي تصاحبها المقطوعات الموسيقية لتقدّم عرضاً خلّاباً للزوار، ويمكن للمتسوقين المشاركة في حملة "تسوّق واربح" في مراكز التسوق المشاركة خلال عيد الأضحى في دبي، والفوز بجوائز.

ويقدم عالم "مدهش"، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة خلال احتفالات العيد في دبي الكثير من الأنشطة والفعاليات والعروض الترفيهية وورش العمل التفاعلية لتعزيز الأجواء الاحتفالية وتقديم تجربة فريدة من نوعها لزواره من العائلات والأطفال وذلك طوال أيام عيد الأضحى المبارك والدخول مجاني للجميع.

وتستقبل إمارة الشارقة عيد الأضحى المبارك بسلسلة من الفعاليات التي تقيمها احتفاءً بهذه المناسبة، في مختلف الوجهات السياحية والترفيهية التابعة لها.

تعتبر "القصباء"، إحدى الوجهات السياحية الأكثر شهرة على مستوى الإمارة حيث تشتمل على تنوّع محبب للزائر، وعلى مرافق ترفيهية وخدمية، ضمن أعلى المستويات، من مطاعم تقدّم أشهى المأكولات، ومقاهٍ عربية وأخرى غربية تلبيّ كل الأذواق، ومرافق لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى اشتمالها على مسرح ومراكز فنية، تتميّز بتصميمها الخلّاب، مقتبسة من الثقافة العربية والإسلامية طابعها العمراني الذي بات يشكّل هويتها.

بدورها، تضم إمارة عجمان العديد من الأماكن السياحية البارزة التي تلبي شغف سياح المدينة في استكشاف ثقافتها والتمتع بجمال معالمها التاريخية ومنها متحف عجمان الذي يعود تاريخه إلى القرن 18م، ويضم عدة أقسام منها ما هو خاص بالآثار والمخطوطات وقسم الأزياء الشعبية وقسم للهدايا التذكارية وغيرها من الأقسام.

تطرح إمارة ام القيوين نفسها كأحد أفضل الخيارات أمام السياح والزوار لتمضية إجازة عيد الأضحى بفضل الباقة المتنوعة من الأماكن السياحية والترفيهية التي تضمها مثل حديقة الألعاب المائية "دريم لاند،" ونادي أم القيوين الجوي بجوار الحديقة، بالإضافة إلى نادي أم القيوين للرماية، ونادي أم القيوين للسيارات، والنادي البحري، ومركز ركوب الخيل.

وكغيرها من إمارات الدولة، اتخذت إمارة رأس الخيمة كافة الاستعدادات والترتيبات من أجل استقبال الزوار الراغبين في تمضية إجازة عيد الأضحى لاستكشاف المواقع التراثية والتاريخية والشواطئ الخلابة.

وتقدم الإمارة لضيوفها قائمة غنية بالمعالم الفريدة والتجارب المتميزة والإقامات الفندقية الحصرية بما يلبي جميع الأذواق، حيث يمكن لمحبي المغامرة الاستمتاع بتجربة "جبل جيس فلايت" أطول مسار انزلاقي في العالم أو ممارسة رياضة الجولف في "نادي الحمراء للجولف" أو استكشاف التاريخ العريق في قلعة "ضاية" أو التمتع بالاسترخاء تحت أشعة الشمس على شواطئ رأس الخيمة.

وتمتلك مدينة الفجيرة العديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها من أهم وجهات قضاء عطلة عيد الأضحى حيث تضم الكثير من المعالم التاريخية والمراكز العصرية للتسوق إلى جانب الفنادق والمنتجعات السياحية.

يأتي كورنيش الفجيرة وحديقة "عين مضب" الكبريتية في مقدمة الأماكن السياحية في الفجيرة، فيما يتميز وادي الوريعة بكونه محمية طبيعية تحوي العديد من الحيوانات والطيور المتنوعة وعدداً كبيراً من النباتات البرية والحيوانات البرمائية. وقد تنوعت في السنوات الأخيرة خيارات الإقامة عبر افتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات في مركز المدينة إضافة إلى شاطئ "العقة" في دبا والذي يضم مجموعة من الفنادق ذات الـ 5 نجوم.