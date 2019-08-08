حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة محمد قدور اليماحي

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر اليوم، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد محمد قدور اليماحي.
وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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وحضر تقديم واجب العزاء الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وعدد من المسؤولين.
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