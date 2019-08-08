المزروعي: الإمارات ستواصل دعم الإجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة بالتزامها في اتفاقية "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) والمنتجين من خارجها (وهو ما يعرف بـ "أوبك+)، والتي حققت توازناً أكبر في السوق، وساعدت على استقرار الأسواق العالمية".
وأضاف معاليه في تغريدات على "تويتر"، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق التوازن في سوق النفط، وأنا واثق من أن شركاءنا في منظمه أوبك وغير الأعضاء في أوبك، سيتخذون موقفاً مشابهاً".
وأكد معاليه أن "اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج (JMMC) ستجتمع في أبوظبي يوم 12 سبتمبر المقبل، لمراجعة وضع سوق النفط وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية".
ولفت معاليه إلى أن "أساسيات سوق النفط جيدة، ومخزون النفط العالمي في انخفاض، والطلب لا يزال في مستوى جيدة. أنا واثق من أن أوبك + ستواصل التزامها القوي بمستويات الإنتاج المتفق عليها".
وشدد معاليه على أن دولة الإمارات التزمت بخفض الإنتاج المتفق عليه، وهي على استعداد لمواصلة التزامها بضمان توازن السوق".
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