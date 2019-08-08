سيف القبيسي: نستهدف توسيع النطاق الجغرافي لمراكز تصويت الناخبين في أبوظبي

أكدت لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أن اختيارها لعدد من المراكز الانتخابية في الإمارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات، روعي فيه التوزيع الجغرافي المناسب، لتوسيع نطاق مراكز تصويت الناخبين، وتغطية ضواحي مدن أبوظبي والعين والظفرة، بحيث لا تتعدى المسافة التي يقطعها الناخب للإدلاء بصوته من مركز المدينة التي يقطنها إلى المركز الانتخابي نحو 35 كيلومتراً.

وجاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي عقدته لجنة إمارة أبوظبي في مقرها الرئيسي بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بحضور سعادة سيف علي القبيسي المدير التنفيذي لإدارة شؤون المواطنين في ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وأعضاء اللجنة.

وأضاف القبيسي، أن الهدف من توسيع النطاق الجغرافي للمراكز الانتخابية لإمارة أبوظبي وضواحيها يتمثل في تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتسهيل عملية التصويت، بما يحقق أكبر مشاركة من أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي.

وأكد رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 الجاهزية الكاملة للمراكز الانتخابية في الإمارة، والمزودة بكوادر وطنية مؤهلة، وذلك بمساندة جميع الجهات الخدمية المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المتوسط الزمني لإنهاء إجراءات تسجيل المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يصل إلى ما بين 5 إلى 10 دقائق بناء على تجارب لجنة إمارة أبوظبي، بينما يصل الوقت المستغرق لإدلاء الناخب بصوته في انتخابات المجلس الوطني إلى 3 دقائق، وفق تقديرات اللجنة، وبما يتماشى وأرقى المعايير العالمية في إدارة العمليات الانتخابية.

وقال إن "لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تستعد لتنظيم العديد من المبادرات التي تخدم وتدعم سير العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني خلال الفترة المقبلة، للخروج بأفضل صورة تليق بالتجربة الانتخابية الإماراتية".

وبدوره قدم راشد الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي عرضاً تقديمياً حول الجدول الزمني للانتخابات واختصاصات اللجنة وأهم الشروط الخاصة بالمرشح والناخب، بالإضافة إلى التعريف بالضوابط المتعلقة بالحملات الانتخابية للمرشحين.

وأكد رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أن التواصل مع وسائل الإعلام يعد أحد أهم برامج أجندة عمل لجنة إمارة أبوظبي، فالإعلام هو الشريك الاستراتيجي للعملية الانتخابية لما له من إسهامات مباشرة في تعزيز الوعي ونشر الثقافة الانتخابية والوصول بها إلى جميع فئات المجتمع.

وقال القبيسي، إن لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات وبالتعاون مع العديد من الجهات والهيئات المحلية في الإمارة، تحرص على تقديم نهج جديد في إدارة العملية الانتخابية من خلال تسخير جميع الإمكانيات، وتقديم كل ما يخدم سير العملية الانتخابية وتحقيقها للنجاح المنشود والذي يلبي تطلعات قيادة وشعب دولة الإمارات ويرتقي لطموحات قيادتنا الرشيدة.

وأشار القبيسي إلى ما قامت به لجنة إمارة أبوظبي من تجهيزات شاملة استعداداً للعملية الانتخابية في مختلف مراحلها، بدءاً من تجهيز ثلاثة مقار لتسجيل المرشحين موزعة في إمارة أبوظبي في أماكن حيوية يسهل الوصول إليها وهي المقر الرئيسي في مدينة أبوظبي بمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والمقر الثاني في منطقة العين باستاد هزاع بن زايد والمقر الثالث في منطقة الظفرة في مجلس مدينة زايد.

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ونوه إلى أنه تم تجهيز مقار لجنة إمارة أبوظبي بجميع الخدمات ذات الجودة العالية وأحدث التقنيات والأجهزة وبرامج التسجيل الإلكتروني، بالإضافة إلى تزويد المقار بفرق من الكوادر الوطنية من ذوي الكفاءات المتميزة الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لإتمام عملية تسجيل المرشحين، كما تم التعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية لاستخراج الأوراق المطلوبة للمرشح مثل "شهادة بحث الحالة الجنائية"، وسوف يكون لهم مكتب في مقر تسجيل المرشحين لسهولة إجراء المعاملات والتسجيل السريع.

وأضاف القبيسي أن لجنة إمارة أبوظبي قامت ببث العديد من الرسائل التوعوية والفيديوهات التثقيفية وتعميم المواد الترويجية في حسابات التواصل الاجتماعي للجهات والهيئات المحلية ومجالس الأحياء، لنشر الوعي والثقافة بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بشكل عام وتحفيز أعضاء الهيئة الانتخابية بالمشاركة.

وعقب اللقاء الإعلامي قام سعادة سيف القبيسي بجولة تفقدية في أرجاء مقر اللجنة بغرفة أبوظبي اطلع خلالها على الخدمات المقدمة والمرافق كافة المجهزة لعقد الاجتماعات والندوات وورش العمل والتي تسهم في تسهيل مهام أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة أبوظبي.

كما استمع إلى شرح واف حول سير العمل في المقر والمقومات والإمكانات المتاحة، وذلك من خلال كادر العاملين المواطنين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم التسهيلات لجمهور الناخبين والمرشحين طبقاً لأعلى المعايير المهنية.

وتوجه رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير الذي يقدم لإنجاح العملية الانتخابية في الإمارات، مشيراً إلى أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% جاء نتيجة النجاحات المتميزة التي حققتها المرأة على جميع المستويات في خدمة مجتمعها ووطنها.

الجدير بالذكر أن لجنة إمارة أبوظبي تقوم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات في ما يتعلق بالأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وتتركز مهامها على إشعار أعضاء الهيئة الانتخابية بالقوائم النهائية، وتوفير الاستمارات المتعلقة بالعملية الانتخابية والترويج للعملية الانتخابية في إمارة أبوظبي.

كما قامت اللجنة بتحديد مراكز تسجيل المرشحين والتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية، وكذلك اختيار المراكز الانتخابية في الإمارة بالتعاون مع لجنة إدارة الانتخابات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة لدعم العملية الانتخابية.

كما تتضمن مهام اللجنة تحديد أماكن عقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون مع أعضاء الهيئات الانتخابية، واستلام طلبات الترشح بعد التأكد من توافر الشروط فيها ورفعها إلى لجنة إدارة الانتخابات ومراقبة تطبيق ضوابط وقواعد الحملات الانتخابية في الإمارة.