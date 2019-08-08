المركز التجاري العالمي أبوظبي.. شعار جديد للعلامة التجارية و25 متجراً جديداً بمساحة 76 ألف متر

كشف المركز التجاري العالمي أبوظبي، الوجهة المتكاملة متعددة الاستخدامات في قلب العاصمة أبوظبي، عن الشعار الجديد لعلامته التجارية، بالتزامن مع إضافة خيارات جديدة للتسوّق والترفيه وتناول الطعام بهدف إثراء تجربة زواره.

وفي هذا الإطار، أضاف المركز 25 متجراً جديداً تشمل متاجر للأزياء ومنتجات الحياة العصرية ومطاعم ومقاهي متنوعة، ما يعزز جاذبيته وجهة مفضلة للتسوق في وسط المدينة.

ويأتي الكشف عن الخيارات الجديدة في المركز، في إطار مشروع تحوّلي شامل بناءً على آراء ومقترحات مباشرة من الجمهور، ودراسة موسعة لخياراتهم المفضلة.

ويضمن هذا المشروع للمركز مواصلة تقديم أرقى الخدمات لعملائه من الشركات والقاطنين في وسط المدينة، من خلال مساحات متكاملة متعددة الاستخدامات تشمل مكاتب ووحدات سكنية ومركزاً تجارياً وسوقاً وفندقاً من أربع نجوم.

ويشمل المشروع افتتاح متاجر رئيسة جديدة في المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي، وذلك على امتداد أربعة طوابق، وإطلاق مطاعم جديدة في الجهة المطلة على شارع "ليوا" من المول، فضلاً عن افتتاح متجر وهايبرماركت "اللولو" الجديد متعدد الأقسام ضمن طابقين من السوق، والذي سيقدم للمستهلكين خيارات واسعة بأفضل الأسعار تشمل مختلف الاحتياجات المنزلية من البقالة والأجهزة الكهربائية والأزياء، وغيرها من مستلزمات العائلة.

ويغطي مفهوم الهايبرماركت الجديد كلياً والمتجر المعاد تصميمه مساحة 18.170 متر مربع، ويقدم لأول مرة مطعماً لمأكولات السوشي، كما تم تجهيز المتجر بمنصات دفع ذاتية الخدمة، وذلك لضمان خدمة سريعة ومرنة للمتسوّقين.

ويشمل مشروع التحديث الجديد أيضاً توفير مساحات رؤية أفضل للمتسوقين للاطلاع على ما توفره المتاجر من منتجات، وأرضيات جديدة، وتحسين مستويات الإضاءة، وإضافة لافتات إرشادية جديدة داخل المول، وتحسين حركة السير في مواقف السيارات، وإضافة منافذ لأشعة الشمس في أسقف المول لإتاحة دخول المزيد من الإضاءة الطبيعية.

ويضم المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي 230 متجراً، ويقدم للمتسوقين منذ افتتاحه تجارب تسوّق مميزة.

وتعتبر المتاجر الجديدة استكمالاً لهذه التجربة الرائدة في عالم التسوّق التي اعتاد المول على تقديمها للجمهور، حيث تقدم المتاجر الجديدة 25 خياراً متنوعاً للتسوق، منها ستة متاجر رئيسة لعلامات تجارية عالمية، وسبعة مطاعم ومقاهٍ و12 متجراً متخصصاً، تجتمع كلها لتقدم الأحدث والأفضل في عالم الضيافة والترفيه في أبوظبي، الأمر الذي يجعل من المركز الوجهة المثالية للعائلات والأصدقاء في وسط المدينة للتسوّق والترفيه وتناول الطعام.

وقال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار: "يعتبر إطلاق الشعار الجديد للمركز التجاري العالمي أبوظبي لحظة مهمة في مسيرة تطور منطقة وسط المدينة بأبوظبي، وقد شمل مشروع التطوير إضافة 25 متجراً جديداً على مساحة 76 ألف متر مربع لإثراء تجربة الزوار وتقديم أحدث العلامات التجارية التي تلبي احتياجاتهم".

وأضاف: "جاءت عملية التحديث الشاملة إثر متابعتنا لملاحظات وتطلعات الجمهور من المتسوقين والعملاء، وسنستمر في تلبية اقتراحات الجمهور ليبقى المركز التجاري العالمي أبوظبي الوجهة المفضلة للمجتمع المحلي في العاصمة".

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ومع التحديثات الجديدة، سيتسنى للمتسوقين اكتشاف جملة من العلامات التجارية الحديثة، والتي تشمل علامات الأزياء والألبسة الجاهزة والإكسسوارات، إلى جانب متاجر البقالة والمستلزمات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، والأحذية، حيث تلتقي الجودة وأحدث صيحات الموضة بأفضل الأسعار، ومنها متجر"سي سي سي" البولندي الرائد للأحذية والحقائب، والذي افتتح أول فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة في المول بالمركز التجاري العالمي، ويقدم أحدث المنتجات من تشكيلته الواسعة التي تشمل 30 علامة عالمية شهيرة.

وستستمتع العائلات بأوقات ممتعة في متجر"تويز فور ليس" الجديد للألعاب، وسيحظى الأطفال بتجارب رائعة مثل "بوب إن آند بلاي"، وهي منطقة لعب مثالية للصغار تمكنهم من ابتكار وصناعة الأشكال، باستخدام الآلاف من قطع أحجار بناء "الليجو" الملونة و"الليجو دوبلو"، إلى جانب محطات ألعاب الفيديو المخصصة للأطفال الأكبر سناً.

أما بالنسبة لفئة المراهقين والشباب، يقدم المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي مساحة "آكشن زون" الداخلية، والتي توفر لهم تجربة ممتعة من خلال مجموعة من الألعاب المدهشة، وصالة للعب البولينج، إلى جانب ألعاب التشويق التي تعتمد على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وستمضي العائلات أيضاً وقتاً رائعاً في صالات سينما "نوفو" التي تقدم أحدث الأفلام بشكل دوري من خلال 8 شاشات عرض متطورة. كما ستقدم ردهة الفنون "آرت هب" جملة من الفقرات والعروض والمعارض الأسبوعية والبرامج التثقيفية الممتعة لمحبي الاستكشاف والتجارب الثقافية الغنية.

وإضافة إلى ردهة المطاعم، التي تتضمن مطاعم حائزة على جوائز مثل مطعم "باكيارد بيسترو"، و"تامبا وجاز@ بيتزا اكسبريس"، افتتح المركز التجاري العالمي أبوظبي مؤخراً أول فرع لمطعم "ذي سيرف كافيه" في العاصمة، حيث تتوافر تشكيلة من خيارات الطعام الصحي، بما في ذلك الأطباق النباتية والخالية من الغلوتين. كما تشمل خيارات المطاعم الجديدة مجموعة من الأسماء المعروفة مثل "تكادو"، و"المندوس"، و"بانكيك هاوس" و"ذا شوغر فاكتوري"، وهي متوافرة الآن لتقدم للزوار فرصة استثنائية لتذوق أشهى الأطباق العالمية المتنوعة في مكان واحد.

وتلبيةً لتطلعات هواة الرياضة، يقدم المركز التجاري العالمي أبوظبي النادي الرياضي "ترين سترنغث آند فيتنس"، وهو أيضاً أول فرع حصري له في أبوظبي، ليساعد الجمهور في تحقيق أهدافهم على صعيد اللياقة البدنية. وسعياً لدعم نمط الحياة الصحية، سيزود متجر "آثليتس كو" هواة الرياضة بمجموعة متنوعة من المعدات والأدوات الرياضية.

يشار إلى أن المركز التجاري العالمي أبوظبي يعتبر وجهة شاملة ومتكاملة في العاصمة، حيث يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات تحت سقف واحد، حيث افتتح مؤخراً مركز "خدمة تدبير"، وسيتم قريباً افتتاح مركز "في إف إس" العالمي لخدمات تأشيرات السفر، ليكمل مجموعة الخيارات المتاحة من نواد صحية "سبا" جديدة وفروع للمصارف وصيدليات، ومراكز لشركات الاتصالات، ما سيجعله الوجهة الأولى والشاملة لإنجاز مختلف المعاملات والاحتياجات الإدارية.

ودعت إدارة المول في المركز التجاري العالمي أبوظبي المقيمين والزوار إلى اكتشاف المتاجر الجديدة، ومتابعة آخر الأخبار والأنشطة لهذا الموسم عبر الوسم JoinUsDowntown#.

-المتاجر الجديدة:

المتاجر الرئيسة

1. آكشن زون

2. ترين جيم

3. سنتربوينت

4. بان الإمارات

5. ماكس فاشن

6. لولو هايبر ماركت

-المتاجر المتخصصة

7. لوفيزا

8. تدبير

9. براندز فور لس

10. تويز فور لس

11. مجوهرات السراج

12. بيور جولد

13. أر اند بي

14. سي سي سي للأحذية والحقائب

15. آثليتس كو

16. ريتوالز

17. ألدو

18. بوب إن اند بلاي

-المطاعم

19. بانكيك هاوس

20. هوت بلايوك

21. باكيارد بيسترو (بي واي بي)

22. المندوس

23. شوغر فاكتوري

24. ذي سيرف كافيه

25. تكادو المطعم المكسيكي