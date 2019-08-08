مرحبا توسع صالتها في مطار دبي الدولي لخدمة مزيد من العملاء

في سياق جهودها المتواصلة لتطوير خدماتها المقدمة للعملاء، دشنت "مرحبا" توسعة صالتها الكائنة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي، حيث أضافت 400 متر مربع إلى مساحتها الأصلية لترتفع طاقتها الاستعابية بنسبة 50%. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب افتتاح "مرحبا"، التي تعد واحدة من أسرع شركات خدمات المسافرين نمواً في العالم، صالة جديدة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة مؤخراً.

وأصبحت صالة "مرحبا"، التي تقع في الكونكورس B بمطار دبي الدولي، تستوعب الآن 300 شخص جلوساً، وتضم مناطق مخصصة للاسترخاء والاستحمام وتناول المأكولات، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي السريع. كما تقدم تجربة طعام فريدة تتضمن أطباقاً تناسب قطاعاً عريضاً من المتطلبات الغذائية والإثنية.

وبالإضافة إلى صالتها التي شهدت التوسعة مؤخراً في مطار دبي الدولي، تدير "مرحبا" 12 صالة خاصة للمغادرين في خمس دول، حيث تتيح للمسافرين الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق والمرطبات العالمية والاسترخاء أو إنجاز أعمالهم في أجواء هادئة. وتضم شبكة صالات "مرحبا" حالياً خمس صالات في دبي وصالتين في سنغافورة وصالة واحدة في كل من ملبورن (أستراليا) وكراتشي (باكستان) وجنيف وزيوريخ (سويسرا). واستقبلت صالات "مرحبا" خلال السنة المالية 2018/ 2019 2.5 مليون مسافر. وتعمل صالتا سويسرا وإحدى صالتي سنغافورة تحت اسم "دناتا".

وقال ستيف ألين، نائب رئيس أول عمليات المطار في دناتا: "يسرنا تحسين تجربة المسافرين في دبي من خلال توسيع أكثر الصالات إقبالاً في المطار. وتستقبل صالتنا الفسيحة في المبنى 3 المسافرين مع جميع الناقلات الجوية بغض النظر عن درجة سفرهم وتقدم لهم أفضل الخدمات وتجارب تناول الطعام. ونحن ملتزمون بتقديم تجربة سلسة لا تنسى لعملاء مرحبا في دبي والمطارات الأخرى التي تتوفر فيها خدمة مرحبا".

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وتوفر "مرحبا" إمكانية الوصول إلى صالاتها في دبي أمام أعضاء عدد من يرامج صالات المطار، بما في ذلك "لاونج كي LoungeKey" و"بريوريتي باس Priority Pass" و"دراغون باس Dragon Pass"، بالإضافة إلى العملاء من حاملي بطاقات "ماستر كارد" و"داينرز كلوب". ويمكن لجميع المسافرين الآخرين شراء بطاقة دخول ليوم واحد بالحجز عبر الموقع الشبكي www.marhabaservices.com أو دفع مبلغ 210 دراهم عند الوصول لدخول الصالة.

وبالإضافة إلى خدمات الصالات، تقدم مرحبا خدمات الاستقبال والمساعدة للمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم خدمات الإنجاز السريع والسهل ونقل الأمتعة لأكثر من 365 ألف مسافر سنوياً من القادمين والمغادرين والمارين عبر مطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين.

تعد "مرحبا" التابعة لدناتا، واحدة من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم. وتقدم دناتا خدمات جوية عالية الجودة وموثوق بها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 60 عاماً، حيث يقوم موظفو الشركة ذوو الخبرة والكفاءة يومياً بمساعدة أكثر من 240 ألف مسافر، ونقل 2000 طن من البضائع وإعداد 13 ألف وجبة طعام لتقديمها على الرحلات الجوية.