فونيكس كونتاكت إي موبيليتي تفوز بلقب ’أفضل مُبتكر لعام 2019‘

تمّ الإعلان رسمياً عن فوز شركة "فونيكس كونتاكت إي موبيليتي" بجائزة "أفضل مُبتكر لعام 2019".

وقام السيد مايكل هاينمان، الرئيس التنفيذي لـ "فونيكس كونتاكت إي موبيليتي"، باستلام الجائزة بشكل رسمي من "دي دي دبليو" ("Die Deutsche Wirtschaft")، البوابة المعلوماتية المتخصصة في الاقتصاد الألماني، وذلك خلال فعالية أقيمت في مدينة دوسلدورف، حيث قال في هذا الصدد: "يغمرنا الفخر لاختيار شركتنا من قبل لجنة التحكيم. وبصراحة، لم نكن نتوقع الحصول أيضاً على جائزة ’اختيار الناس‘". هذا وقد حصلت عشرون شركة على الجوائز، و لكن ثلاثة شركات فقط نالت جائزة "اختيار الناس"، والتي تقررت نتيجتها بالاعتماد على تصويت جمع آراء القراء.

وقد تولى الدكتور فلاديمير كليتشكو، الحائز على جوائز، بتسليم جائزة "اختيار الناس" شخصياً. وكان لتقنية الشحن الطاقة العالية المبتكرة التي طورتها "فونيكس كونتاكت إي موبيليتي" لموصّل الشحن السريع الخاص بها دور حاسم في عملية الترشيح. حيث قال المتحدث أرمين رينز، مالك وكالة " Reinsclassen" والحائز على الجائزة في عام 2018: "لقد استمعوا إلى عملائهم". وبفضل تقنية الشحن الطاقة العالية ، بات بإمكان المركبات الكهربائية أن تحصل على شحن يكفي لمسافة 100 كم في غضون ثلاث إلى خمس دقائق. وتُعتبر هذه خطوة محورية في مستقبل التنقلية. هذه التقنية المبتكرة تسمح للسيارات الكهربائية بالحصول على الشحن اللازم لها في ذات الفترة اللازمة للتوجه إلى محطة الوقود اليوم.

ويكمن في صميم هذا التطور المُحقق في مجال تكنولوجيا الشحن نظام تبريد سائل منخفض التكلفة وصديق للبيئة مُدمج في موصّل الشحن والكابل. ويُتيح الحلّ الجديد قدرات شحن تصل إلى 500 كيلوواط. ويجري تنظيم قدرات التبريد الخاصة بالنظام بحسب الحاجة من خلال عمليات قياس في الوقت الفعلي لدرجات الحرارة بحيث تحول دون الارتفاع المفرط في درجات حرارة جهاز الشحن. وفي هذا السياق، قال روبرت إيويندت، رئيس مشروع موصّل الشحن الطاقة العالية: "لقد بدأنا أبحاثنا فيما يتعلق بتقنية الشحن هذه وتصميم موصّل الشحن من الصفر. وكانت واجهة التلامس هي الجزء الوحيد المحدد في المعايير".

تُعتبر "Die Deutsche Wirtschaft" منصة تجارية وشبكة معلوماتية على مستوى الإدارة التجارية لأبرز الشركات في ألمانيا. وتتمثل مهمتها في الربط بين الجهات الممثلة في السوق الاقتصادي الألماني. وقد طُلب من أكثر من 80 ألفاً من رواد الأعمال والمدراء العامين والمدراء، والذين يُشكّلون قاعدة قراء المنصة، التصويت للاختيار من بين المرشحين للحصول على جائزة "أفضل مُبتكر في العام".